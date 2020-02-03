Китайский коронавирус унес больше жизней, чем атипичная пневмония

Коронавирус унес больше жизней в Китае, чем атипичная пневмония 2002-2003 годов. Об этом 3 февраля пишет издание South China Morning Post.

По информации прессы, на данный момент новым вирусом 2019-nCoV в Китае заразились 17 238 человек, 361 случай закончился летальным исходом. Атипичной пневмонией с 1 ноября 2002 года по 31 июля 2003 года переболели порядка 8500 человек, не смогли вылечиться 349.

Напомним, нынешний коронавирус, который дает осложнение в виде пневмонии, «родом» из китайского города Ухань (провинция Хубэй). Он впервые отмечен в декабре 2019 года. В официальной статистике есть выздоровевшие — их уже более 480 человек. Но, по мнению медиков, есть риск повторного заражения.

Еще неделю назад китайский академик говорил о том, что вспышка атипичной пневмонии была более свирепой, чем коронавируса.



