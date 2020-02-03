Пробка на КАД выросла почти до 15 км. ДТП чуть дальше проезду не мешает

Утро понедельника, 3 февраля, петербургские автомобилисты встречают, как обычно, в пробках. В юго-восточной части КАД ползти приходится по участку длиной почти 15 километров – от Кудрово до Московского шоссе по внутреннему кольцу. Об авариях пользователи «Яндекс.Карт» не сообщают. «Ничего нет, просто тупим», – писали пользователи из пробки около 8:20.

На внешнем кольце КАД, прямо у съезда на Шафировский проспект, произошло ДТП – развернуло легковую машину. Обошлось без серьёзных травм, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Ехал в 6:10 примерно, машина стояла в левом ряду, видимо, только-только ушатался», – отмечают в комментариях. Пробки из-за ДТП, однако, не наблюдается.





Общая загруженность дорог Петербурга к 8:30 достигла 6 баллов – это обычный для утреннего часа пик максимум.



