Полиция рассказала про мужчину, напавшего с ножом на прохожих в Лондоне. Он три года провел в тюрьме за бомбу

Полиция установила личность набросившегося на прохожих с ножом на юге Лондона. Им оказался 20-летний Судеш Амман, которого недавно освободили из тюрьмы, где он пробыл три года за хранение руководства по изготовлению бомбы.

Как 3 февраля рассказала Reuters старший офицер полиции Люси Д'Орси, подозреваемый отбывал наказание за «связанные с радикальными исламистами террористические преступления».

Мужчина с ножом напал на прохожих в районе Стретем в Лондоне в минувшее воскресенье, 2 февраля. В результате пострадали три человека. Нападавшего застрелили полицейские. Правоохранители нашли у него фальшивый пояс смертника.

Инцидент признали терактом.



