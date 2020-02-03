Bombardier остался без переднего шасси при посадке в Томске. Возможная причина — обледенение ВПП

Без передней стойки шасси остался самолет «Руслайна», приземлившийся утром 3 февраля в аэропорту Томска «Богашево». К счастью, никто не пострадал. Возможно, причиной стало обледенение взлетно-посадочной полосы в сибирском городе.

Как сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ, летевший из Екатеринбурга Bombardier заходил на посадку штатно. При приземлении в 05.46 по местному времени (01.46 МСК) у воздушного судна разрушилась передняя стойка шасси. На борту было 32 пассажира и 4 члена экипажа.

«В аэропорту Богашево кипиш. Видел, как спешно бежали медики и полицейские в спецтранспорт, их куда-то увезли в сторону ВПП. На взлетной полосе в темноте видно много мигалок и самолет», — рассказал местному информагентству ТВ2 очевидец. Он оказался в числе сотен пассажиров, которые поневоле застряли в воздушной гавани — Томск не принимает и не отправляет рейсы. По словам пассажира, полосу обследовал технический персонал – «было видно, что делали замеры». Сейчас полосу чистит техника, самолет уже на рулежных дорожках.

Ранее, по информации ТВ2, популярный блогер, пилот «Победа» Алексей Кочемасов после посадки самолета в Томске в своем инстаграме раскритиковал состояние взлетно-посадочной полосы аэропорта. «Полоса никакими посадочными системами не оборудована (разве что приводные радиостанции), поэтому все по старинке. Пеленг, дальность, разворот и по стрелочкам радиокомпаса. Полоса в Томске убита в хлам! Стыдно, товарищи руководители края и города! Что Кемерово, что Томск. Абсолютно непригодна ВПП. Срочно займитесь этим вопросом», — написал пилот.





По предварительным данным, шасси могло не выдержать встречи с обледеневшей полосой, но точную причину выявят при расследовании.