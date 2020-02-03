В Петербурге начинает холодать, возможна метель, но смородина об этом не знает

После относительно тёплого понедельника в Петербурге начнёт понемногу холодать. Но деревья и кусты всё ещё думают о весне.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 февраля в городе местами ожидаются дождь и мокрый снег, а днём даже слабая метель. Ветер днём западный и северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Если ночью был плюс, то днём будет до минус 2 градусов, на дорогах гололедица.

4 и 5 февраля тоже будет довольно ветрено, местами небольшой снег. Температура может опуститься до минус 6, а в ночь на среду – даже до минус 9 градусов.

При этом растения всё ещё находятся в «весеннем» режиме. Так, в Выборгском районе Петербурга на чёрной смородине набухли почки и вот-вот раскроются, осина начала покрывается длинными мохнатыми сережками. Земляника под снегом чувствует себя прекрасно и не думает мёрзнуть, рассказывают горожане в паблике «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».



