Пожилой водитель под Петербургом выехал на встречку в населённом пункте – двое в больнице

Два человека пострадали в ДТП с двумя легковыми автомобилями воскресным вечером под Петербургом.

По предварительной информации УГИБДД по городу и области, 2 февраля около 16:20, на 57-м километре автодороги Санкт-Петербург – Кировск 71-летний мужчина на «Фольксвагене» выехал на встречную полосу и врезался в «Рено» под управлением 48-летнего мужчины.

Водитель «Фольксвагена» (предполагаемый виновник) получил лёгкие травмы, а его пассажирка – травмы средней степени тяжести, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Кировскому району области.





На кадрах с места аварии в паблике видно, что «Рено Дастер» получил удар в водительскую сторону, и его откинуло в столб. Серьёзные повреждения получил и «Фольксваген».



