В России хотят ужесточить штрафы за шум в ночное время. За топот и детский плач наказывать не будут

В России хотят ужесточить штрафы за шум в жилых домах в ночное время. Законопроект будет внесен в Государственную думу до конца весенней сессии.

Соответствующие поправки будут внесены в КоАП и Жилищный кодекс, поскольку на данный момент ограничений по шуму в жилых домах на федеральном уровне нет, пишут 3 февраля «Известия».

Согласно документу, с которым ознакомилось издание, шуметь запретят с 23:00 до 7:00. Штраф за нарушение для физических лиц составит от 5 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.

Ответственность будет нести владелец помещения вне зависимости от того, кто на самом деле производит шум.

В законопроекте добавляется, что нарушением тишины не являются звуки «обычной жизнедеятельности человека». Например, шум шагов и воды, а также крик ребенка.



