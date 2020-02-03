Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина. Доступнее для населения он не стал

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина. При этом он не стал самым доступным для населения — тут страна оказалась в середине рейтинга.

Результаты исследования 3 февраля приводит РИА Новости. Без привязки к зарплате наиболее низкие цены на бензин АИ-95 оказались в Казахастане, где за один литр нужно заплатить 27,7 рубля. В России бензин стоит 45,8 руб. за литр.

Третье место в рейтинге заняла Белоруссия, а на четвертом оказалась Украина. Самый дорогой бензин среди европейских стран — в Нидерландах, где стоимость составляет 117,7 руб. за литр.

При этом, в рейтинге доступности топлива для населения Россия заняла 17 место. На среднемесячную зарплату россияне могут позволить около 884 литров АИ-95.





Первое место досталось Люксембургу, жители которого могут купить около 2,8 тысячи литров бензина. Последнее место по доступности бензина занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 311 литров топлива.

При составлении рейтинга учитывались данные статистики стран Европы о стоимости бензина с октановым числом 95 по состоянию на середину января 2020 года.