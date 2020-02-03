У Песочного в ДТП с частным автобусом погиб неизвестный мужчина

Смертельное ДТП произошло воскресным вечером под Петербургом, во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как сообщает 3 февраля отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, накануне около 22:40 на 1-м километре автодороги Песочное – Киссолово 57-летний мужчина на автобусе «Луидор» вне зоны пешеходного перехода наехал на человека. Пешеход – мужчина лет 35-40 на вид – скончался на месте. Пассажиров в автобусе не было, он частный.

Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области бьет тревогу: в начале 2020 году смертность пешеходов в ДТП выросла втрое. Примерно половина погибших попали под колеса по собственной неосторожности. Показательна и статистика штрафов по городу и области. С начала 2020 года сотрудники УГИБДД оштрафовали за нарушение ПДД при приближении к пешеходному переходу или при переходе дороги более 9,5 тысяч человек. Причем большинство из них – пешеходы.







