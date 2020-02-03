Северная Корея закрыла железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса

Cеверная Корея закрыла железнодорожное сообщение с Россией из-за угрозы распространения коронавируса. Возобновление сообщения между странами будет зависеть от развития ситуации.

Как сообщили агентству ТАСС в Пхеньяне, движение прекращается с 3 февраля и на неопределенный срок.

Ранее Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем в связи с обострением ситуации с коронавирусом. С 1 февраля Россия остановила авиасообщение с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов линий КНР в Шереметьево. Приостановлена выдача рабочих виз и на время прекращены безвизовые туристические поездки.

По данным на 3 февраля, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, еще 361 человек скончался. Случаи заражения, а также один летальный исход, зафиксированы за пределами страны. ВОЗ признала вспышку новой болезни чрезвычайной ситуацией международного значения.



