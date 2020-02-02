Координатор митинга в память об СКК останется в отделении полиции до суда

Координатор согласованного ммитинга в память СКК Лариса Лопаткина, которую задержали утром 2 февраля, остается в отделении полиции до суда. Правоохранители согласились отпустить женщину под обязательство о явке, однако она отказалась его подписать. Об этом "Фонтанке" рассказал депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

Лопаткина находится в 29-ом отделении полиции, но из-за отсутствия свободных камер ее перевезли в 33-е отделение.

"Сделали все, что могли. К полиции претензий нет. Ее согласились отпустить под мое честное слово и обязательство о явке. Но Лариса Александровна отказалась его подписать, чтобы не оставлять свой номер телефона", – рассказал депутат.

Лариса Лопаткина, координатор митинга в память об СКК, была задержана около 10 утра. Ей вменяется статья 19.3 кодекса об административных правонарушениях – неповиновение законным требованиям полиции.





Ее задержание связано с появившейся на строительном заборе, который ограждает СКК, надписи о наказании "для варваров и убийц".

Напомним, 31 января в Петербурге во время демонтажа СКК "Петербургский" произошло обрушение здания, которое удалось снять "Фонтанке". В результате погиб рабочий.

Вечером 31 января следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека). Материалы дела по поручению председателя СК Александра Бастрыкина передали в центральный аппарат ведомства.

Редакция "Фонтанки" 2 февраля передала Следственному комитету видеоматериалы – записи с коптера, который запечатлел момент трагедии, а также видео, снятое на камеру GoPro, которая была приереплена к каске сварщика. Они будут приобщены к делу.

В этот же день около руин спорткомплекса прошел согласованный митинг в память об СКК и погибшем рабочем.