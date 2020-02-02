Лиса нарушила воздушное движение в Домодедово. Три самолёта прервали заход на посадку

Дикая лиса внесла поправки в расписание прибывающих бортов в московском аэропорту Домодедово днем 2 февраля, рассказали «Фонтанке» источники в организации по управлению воздушным движением в столице.

Из-за неожиданного появления мохнатого авиалюбителя наземным службам пришлось закрыть полосу. В результате три самолета, которые уже находились на посадочной прямой, вынужденно прервали заход на посадку. Авиадиспетчерам пришлось увести со стандартного маршрута прибытия ещё четыре самолёта.

Все воздушные суда были направлены на посадку с помощью векторения, то есть авиадиспетчерам приходилось указывать каждому борту направление полета вне стандартных воздушных маршрутов для прибытия.

После того как хвостатого нарушителя изгнали, всё самолеты приземлились в Домодедово.



