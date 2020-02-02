Россия прекратила железнодорожное сообщение с Китаем из-за коронавируса

Россия с 3 февраля временно прекращает любое железнодорожное сообщение с Китаем. Об этом сообщается на сайте Российских железных дорог. 2 февраля

Мера вызвана опасностью распространения смертельного коронавируса. Поезда не будут ходить в соответствии с письмом главного санитарного врача по ж/д транспорту РФ. Ранее РЖД заявляли об ограничении движения, оставив лишь несколько составов. Это поезд из Пекина в Москву, поезд из Читы в Пикин со следованием через Забайкальск и беспересадочные вагоны Москва – Пекин, курсирующие в составах трёх поездов (№ 2/1, № 320/319 и № 20/19). Теперь пересекать границу не будут и они. Деньги за билеты пассажиры смогут вернуть в полном объёме.

«Беспересадочные вагоны Москва – Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва – Забайкальск», - уточнили в пресс-службе.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Китаем, позволив осуществлять перелёты между РФ и КНР только одной компании – «Аэрофлоту». Для рейсов из Китая отдельно выделили терминал в Шереметьево. В двух районах Приморского края тем временем ввели режим чрезвычайной ситуации.

Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, к вечеру воскресенья увеличилось на 109 и составило 14489 человек, умерли 304 жителя страны, из больниц выписаны 418 пациентов.



