В Бельгии на прохожих набросилась женщина с ножом. Нападавшую остановили выстрелом в руку

Женщина с ножом напала на прохожих в Западной Бельгии 2 февраля. Об этом сообщает издание Het Laatste Niews.

Инцидент произошел в центре города Гент, где она ранила двух человек. Один прохожий получил удар ножом в живот. На место оперативно прибыли полицейские, которые выстрелили нападавшей в руку и задержали ее. О мотивах пока не сообщается.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Их состояние не уточняется, однако известно, что жизни людей ничего не угрожает.

Ранее неизвестный с ножом набросился на прохожих в на юге Лондона и ранил несколько человек. Полиция застрелила мужчину. Нападение признали терактом.



