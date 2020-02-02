В Петербурге задержали того, кто мог притащить труп в заброшенный дом на Римского-Корсакова

Оперативники задержали мужчину, который мог спрятать труп в казармах Морского гвардейского экипажа на Римского-Корсакова, 22. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу.

По версии следствия, убийство произошло минувшим летом. Мужчина 44 лет выпивал вместе со своими приятелем, личность которого пока не установлена, выпивали с потерпевшим. В алкогольном угаре они избили собутыльника, а затем упаковали тело в одеяло и полиэтилен, зафиксировав всё кабелем.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Решается вопрос об аресте подозреваемого.



