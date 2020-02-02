«Я уже еду, в Питере все срослось». Как погибший под завалами СКК рабочий оказался на крыше

Татьяна Кяппи – мать погибшего под завалами СКК в Петербурге Матвея Кучерова – узнала о смерти сына из телевизора. В 15:00 31 января женщина включила выпуск новостей – показывали обрушение крыши СКК и рабочего, который во время обрушения не успел добежать до люльки.

«Смотрю, крыша рушится, он бежит. Я мужу крикнула: "Сын наш! Это он! Все, мы потеряли его!" Я орала, когда все это увидела, и параллельно думала: "Протез, не подведи" (кардиостимулятор – ред.)», – цитирует Татьяну 2 февраля издание «Север.Реалии».

По словам Владимира Есипенко, свояка Кучерова, Матвей хотел устроиться к нему перед отъездом в Петербург.

– Я ему в понедельник звонил, у меня помощник не вышел, а он говорит: "Я уже еду, в Питере все срослось, сейчас поеду симкарту восстанавливать и все такое", – рассказывает Владимир. – Он неоднократно приезжал без денег, приходилось даже высылать ему на дорогу. Кидали. Да и сейчас кидают. Вот он тоже поехал: кинут-не кинут. Но под Новый год приехал с деньгами.





После армии Матвей работал на камнеообработке в соседней Деревянке. С 2010 года – вахтовым методом в Мурманске на разделке кораблей, потом в Москве, в Ломоносове, в Петербурге, в Суоярви, на петрозаводском судостроительном заводе.

В декабре 2019 года поехал на заработки на крейсер "Адмирал Кузнецов", но на корабле как раз начался пожар. Матвей вернулся домой и тут подвернулась работа в Петербурге.

– Он, когда приезжал на Новый год, сказал: "Конечно, страшно: ноги трясутся, руки трясутся, – потом привыкаешь, и вроде ничего", – рассказывает двоюродная сестра Матвея Елена Шестакова.

В свою последнюю поездку в Петербург Матвей уехал только с третьего раза: в ночь с 28 на 29 января он поехал на "бла-бла-каре" (сервис поиска попутчиков на автомобиле. – СР), но в три часа ночи вернулся обратно. В шесть утра договорился с другим водителем на вечер – водитель снова подвел. Уехал Матвей только вечером 29 января, а уже утром 30-го вышел на работу. 31 января вместе с другом детства Александром Бардыниным они поднялись на крышу СКК "Петербургский".

Тело сына отдадут семье в понедельник 3 февраля.

При отсоединении 15-го крепления конструкция СКК обрушилась. Матвей Кучеров, находившийся на кровле, не успел зацепиться за люльку с напарником Александром Бардыниным и упал. Его тело нашли под завалами. Подробнее о трагедии и о том, что ей предшествовало, читайте в материале «Фонтанки».

Уголовное дело по части второй статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека) было возбуждено следователями СК по Петербургу поздним вечером 31 января. Материалы передали в центральный аппарат СКР по поручению председателя комитета Александра Бастрыкина.





«Фонтанка» передала в СКР все видеозаписи, сделанные на СКК в день обрушения. Читатели нашего издания также могут увидеть часть этих видеозаписей. Мы писали о переговорах рабочих, о том, что предшествовало трагедии, показывали видео обрушения, снятое с воздуха.