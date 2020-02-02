«Я его приняла внутри себя». Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева призналась, что у неё рак

Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева рассказала, что перед Новым годом ей поставили диагноз «рак груди». Журналист призналась в этом во время интервью Катерине Гордеевой 2 февраля.

В выпуске программы «Синдеева» обсуждались проблемы российской медицины, табуированность онкологии в обществе и поддержка онкобольных людей. Синдеева отметила, что ей не нравятся слова «бороться с раком», потому что она с ним не борется.

«Я его приняла внутрь себя, поняла, что, чувак, нам надо как-то с тобой пожить и разобраться», — сказала она.

Синдеева считает, что о своей болезни нужно говорит, потому что только открывшись, она получила множество советов, связанных с выборам врача или книг, которые полезно прочесть.



