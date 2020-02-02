В Юнтолово пенсионерка решила сократить путь и попала под машину. Теперь её спасают врачи

Врачи спасают пенсионерку после встречи с «Хондой Аккорд» в Приморском районе Петербурга 2 февраля.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 65-летняя женщина была сбита автомобилем под управлением 38-летнего мужчины в районе дома № 45 по Планерной улице. Пешеход перебегала дорогу в неположенном месте, в 200 метрах от «зебры».

После ДТП её с тяжёлыми травмами госпитализировали.



