«Можете ему посочувствовать». Солистка группы «АлоэВера» объявила о свадьбе с Яшиным
Оппозиционер Илья Яшин женится на солистке екатеринбургской группы «АлоэВера» Вере Мусаелян. Девушка объявила о предстоящей свадьбе накануне в московском клубе «1930».
Объявление перед двумя тысячами зрителей Вера Мусаелян сделала в конце концерта.
«Я выхожу замуж! У меня даже колечко есть. Самое ужасное, что я выхожу замуж за Яшина, поэтому можете ему посочувствовать», – сказала она со сцены.
Весной певица пообещала устроить концерт в честь свадьбы, но пригласила на него только девушек.
Это был самый огненный концерт. А еще я решила сходить замуж https://t.co/8RjggVkGJG pic.twitter.com/22XNdclG5x— Вера Мусаелян (@aloe_ve) February 2, 2020