«Можете ему посочувствовать». Солистка группы «АлоэВера» объявила о свадьбе с Яшиным

Оппозиционер Илья Яшин женится на солистке екатеринбургской группы «АлоэВера» Вере Мусаелян. Девушка объявила о предстоящей свадьбе накануне в московском клубе «1930».

Объявление перед двумя тысячами зрителей Вера Мусаелян сделала в конце концерта.

«Я выхожу замуж! У меня даже колечко есть. Самое ужасное, что я выхожу замуж за Яшина, поэтому можете ему посочувствовать», – сказала она со сцены.

Весной певица пообещала устроить концерт в честь свадьбы, но пригласила на него только девушек.



