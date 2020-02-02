Свастика, нацистское приветствие и два фаллоса на снегу. В Кронштадте развлекались дети из приличных семей

Две семьи из города воинской славы Кронштадта краснели 2 февраля в отделе местной полиции за своих детей. Поводом для привода и разъяснительной беседы стали неприличные символы, которые утром увидели местные жители.

В ночь на воскресенье остров Котлин в Петербурге замело снегом. Утром жители одного из домов на Цитадельском шоссе выглянули в окно, чтобы насладиться долгожданным белым покровом. Однако получить эстетическое удовольствие у них не получилось – по центру хоккейной коробки красовалась вытоптанная двухметровая свастика. Она была не одна – рядом точно так же кто-то вывел нацистское приветствие и пририсовал два фаллоса. Что хотел этим сказать автор, никто не понял, но на всякий случай бдительные граждане сообщили о картине в полицию.

По данным нашего издания, около трёх часов дня сотрудники правопорядка прошлись по двум адресам. В первом случае они навестили семью с двумя мальчиками-близнецами 14 лет, во втором – с ребёнком 13 лет. Несвятая троица вместе с родителями была доставлена в отдел, где школьники, впрочем, сразу же признали свой проступок и выразили сожаление. Однако никто так толком и не смог назвать мотив содеянного. В объяснительных записках они написали, что им просто нечего было делать – так появились свастики и прочие неприятные рисунки.

«Фонтанке» известно, что все дети из социальных семей и ранее дел с полицией никогда не имели. В течение недели материалы проверки будут отправлены в комиссию по делам несовершеннолетних.



