В Лондоне произошел теракт. Мужчину с ножом застрелили

Неизвестный с ножом набросился на прохожих на юге Лондона 2 февраля. Нападение произошло на Стритхэм-Хай-роуд, сообщает BBC.

Scene in Streatham, south London, where a man has been shot by armed police in a "terrorist-related" incidenthttps://t.co/U66nylKGBU pic.twitter.com/LfV7TLbkhG — BBC News (UK) (@BBCNews) February 2, 2020

Несколько человек получили ранения. Их состояние пока не уточняется. Нападавшего застрелили полицейские. Место ЧП оцеплено.





Scene in Streatham, south London, where a man has been shot by armed police in a "terrorist-related" incidenthttps://t.co/U66nylKGBU pic.twitter.com/LfV7TLbkhG — BBC News (UK) (@BBCNews) February 2, 2020

Полиция назвала случившееся терактом. Мотивы нападавшего и его личность пока не уточняются.

Очевидцы в социальных сетях выкладывают кадры с места событий.