Происшествия
В Лондоне произошел теракт. Мужчину с ножом застрелили
Неизвестный с ножом набросился на прохожих на юге Лондона 2 февраля. Нападение произошло на Стритхэм-Хай-роуд, сообщает BBC.
Scene in Streatham, south London, where a man has been shot by armed police in a "terrorist-related" incidenthttps://t.co/U66nylKGBU pic.twitter.com/LfV7TLbkhG— BBC News (UK) (@BBCNews) February 2, 2020
Несколько человек получили ранения. Их состояние пока не уточняется. Нападавшего застрелили полицейские. Место ЧП оцеплено.
Scene in Streatham, south London, where a man has been shot by armed police in a "terrorist-related" incidenthttps://t.co/U66nylKGBU pic.twitter.com/LfV7TLbkhG— BBC News (UK) (@BBCNews) February 2, 2020
Полиция назвала случившееся терактом. Мотивы нападавшего и его личность пока не уточняются.
Очевидцы в социальных сетях выкладывают кадры с места событий.