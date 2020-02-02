У двух граждан Германии, эвакуированных из Китая, нашли коронавирус. Россия отказала самолёту в посадке

Двое граждан Германии, эвакуированных накануне из китайского города Ухань, оказались заражены коронавирусом. Об этом сообщила 2 февраля администрация района Гермерсхайм, земля Рейнланд-Пфальц.

Из столицы китайской провинции Хубэй 1 февраля эвакуировали 115 граждан Германии, по прибытии на родину их всех поместили на карантин. Позже у двух из них выявили заражение коронавирусом 2019-nCoV.

«Утром 2 февраля 2020 года местное руководство в Гермерсхайме получило информацию о том, что результаты теста на коронавирус у двух человек дали положительный результат», — говорится в сообщении.

Теперь общее число заболевших новым видом пневмонии в Германии возросло до 10 человек.





Напомним, что 1 февраля немецкому военному спецборту, который вывозил более 120 немецких граждан из Китая, не дали совершить промежуточную посадку в Москве. По изначальной договорённости Airbus A310 дозаправится в одном из аэропортов столицы и продолжит полет. Несмотря на то что разрешение на посадку было получено заранее, немецкий борт был перенаправлен в Хельсинки из-за поступившего из Москвы отказа. Причиной стала нехватка мощностей на земле.

Новый вид пневмонии, вызываемый неизвестным ранее коронавирусом, начал распространяться из китайской провинции Хубэй в декабре прошлого года. По последним данным, общее количество зараженных достигает 14 380. Заболевание на данный момент зафиксировано в 23 странах помимо КНР, в том числе в России. Жертвами вируса стали более 300 человек, полностью вылечиться смогли 328. Сегодня утром зафиксировали первую смерть от коронавируса за пределами Китая.