Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: -1
$ 63.14р
69.60р
20:34 02.02.2020
Расширенный поиск

Происшествия
02.02.2020 18:15
Печать

У двух граждан Германии, эвакуированных из Китая, нашли коронавирус. Россия отказала самолёту в посадке

Двое граждан Германии, эвакуированных накануне из китайского города Ухань, оказались заражены коронавирусом. Об этом сообщила 2 февраля администрация района Гермерсхайм, земля Рейнланд-Пфальц.

Из столицы китайской провинции Хубэй 1 февраля эвакуировали 115 граждан Германии, по прибытии на родину их всех поместили на карантин. Позже у двух из них выявили заражение коронавирусом 2019-nCoV.

«Утром 2 февраля 2020 года местное руководство в Гермерсхайме получило информацию о том, что результаты теста на коронавирус у двух человек дали положительный результат», — говорится в сообщении.

Теперь общее число заболевших новым видом пневмонии в Германии возросло до 10 человек.


Напомним, что 1 февраля немецкому военному спецборту, который вывозил более 120 немецких граждан из Китая, не дали совершить промежуточную посадку в Москве. По изначальной договорённости Airbus A310 дозаправится в одном из аэропортов столицы и продолжит полет. Несмотря на то что разрешение на посадку было получено заранее, немецкий борт был перенаправлен в Хельсинки из-за поступившего из Москвы отказа. Причиной стала нехватка мощностей на земле.

Новый вид пневмонии, вызываемый неизвестным ранее коронавирусом, начал распространяться из китайской провинции Хубэй в декабре прошлого года. По последним данным, общее количество зараженных достигает 14 380. Заболевание на данный момент зафиксировано в 23 странах помимо КНР, в том числе в России. Жертвами вируса стали более 300 человек, полностью вылечиться смогли 328. Сегодня утром зафиксировали первую смерть от коронавируса за пределами Китая.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
31.01.2020 17:52

«Петербургская Недвижимость» запустила партнерскую программу с дилерским холдингом и производителем мебели

Теперь покупатели квартир в новостройках получают специальные скидки на мебель в компании «Первая мебельная фабрика» и автомобили РОЛЬФ.
фото предоставлено Bau City Development
31.01.2020 17:15

Больше солнца в Петербурге: выбираем квартиру с тёплой панорамной лоджией

BauHaus – первый в Петербурге дом класса business-light, где можно наслаждаться преимуществами премиум-дома, инвестируя разумную сумму в покупку и содержание квартиры.
31.01.2020 11:35

«Алмаз – Антей» представит средства ПВО на выставке «DEFEXPO INDIA – 2020»

«Алмаз – Антей» примет участие в Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений «DEFEXPO INDIA – 2020», которая пройдет с 5 по 8 февраля 2020 года в городе Лакхнау, штат Уттар Прадеш (Республика Индия).
ГК «Эталон»
31.01.2020 11:32

Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще одного банка

Банк «Возрождение» аккредитовал по ипотеке Квартал Che, который Группа «Эталон» реализует в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
Setl Group
31.01.2020 11:08

Setl Group выплатил 9-й купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01

30 января 2020 г. ООО «Сэтл Групп» успешно исполнило обязательство по выплате 9-го купонного дохода по облигационному выпуску серии 001Р-01 (ISIN-код RU000A0ZYEQ9), размещенному в рамках утвержденной Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.
ЗАО "Инвестторг"
31.01.2020 10:43

В ЖК «Дом у Каретного» от СК «Инвестторг» паркинг по сниженной цене

С 31 января 2020 года и до 29 февраля 2020 года приобрести паркинг в ЖК "Дом у Каретного" можно по сниженной цене.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
30.01.2020 18:00

«Образцовые кварталы» – рекордсмены среди новостроек

По результатам составленного порталом «Бюллетень недвижимости» рейтинга, малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы» компании «Терминал-Ресурс» стали лидером скорости. В перечень вошли 11 строительных компаний.
АО «Альфа-Банк»
30.01.2020 15:41

А-Клуб признан лучшим банком для ежедневного обслуживания клиентов private banking

А-Клуб получил премию Frank Private Banking Award 2019 в номинации «Лучший daily banking на рынке private banking в России».
ГК «Полис Групп»
30.01.2020 13:14

Эксперты «Полис Групп»: спрос на малогабаритное жилье в Петербурге огромный

Тенденция к сокращению площади жилья сегодня характерна для рынка недвижимости в России в целом. Несмотря на то, что многие критикуют малогабаритные квартиры за тесноту и отсутствие комфорта, спрос на них остается огромным. Об этом рассказала директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга.
ПСК
30.01.2020 11:48

ГК «ПСК» увеличила ввод недвижимости на 280%

В 2019 году ГК «ПСК» ввела в эксплуатацию 77 691 кв. м жилой недвижимости и апартаментов. Это на 57 330 кв. м больше, чем в 2018 году. С такой динамикой ГК «ПСК» стала одним из лидеров рынка по динамике роста сданной в эксплуатацию недвижимости в Петербурге.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
30.01.2020 11:23

Банк «Санкт-Петербург» реализовал уникальный сервис конверсионных операций в мобильном приложении

Банк «Санкт-Петербург» запустил сервис «Биржевой мост» в мобильном приложении: теперь прямо в мобильном телефоне в какой бы точке земного шара не находился клиент он сможет совершать операции по покупке или продаже валюты в режиме отложенной конверсии с обеспечительным взносом.
pixabay.com
30.01.2020 10:20

19 февраля - круглый стол «Охота за головами. Как поднять престиж рабочих профессий?»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему: «Охота за головами. Как поднять престиж рабочих профессий?»