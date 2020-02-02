Саакашвили предрекает Украине распад на пять частей

Без корректировки политической системы на Украине возникнет угроза целостности государства. Страна может распасться на пять частей. Об этом заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Говоря о судебной власти и надзорных органах, Саакашвили сказал, что они существуют, чтобы «корректировать» политическую систему.

«Мы должны понять, что эти местные люди, которые обросли сейчас деньгами и частными армиями, эти люди никуда не уходят просто так. Они готовят инфраструктуру, чтобы Украина превратилась в пять «украин», – цитирует Саакашвили 2 февраля РБК.

Саакашвили в 2015 году получил украинское гражданство и был назначен экс-президентом Петром Порошенко на должность губернатора Одесской области. В 2016 году Саакашвили покинул этот пост и присоединился к протестам против действующего президента. В 2017 году Порошенко лишил его гражданства из-за сокрытия политиком данных при получении украинского паспорта. В феврале 2018 года Саакашвили депортировали с территории страны.





Действующий президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство в мае 2019 года, и тот вернулся на Украину.

В октябре 2019 года главная военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о незаконном выдворении Саакашвили с Украины в 2018 году после его жалобы.