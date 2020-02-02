Происшествия
Пожарные потушили «Лениздат» за шесть часов
Огонь в помещениях «Лениздата» на набережной реки Фонтанки был полностью потушен в половине четвёртого 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Проливка площади затянулась из-за её захламленности. Как ранее сообщал начальник управления, часть административного здания использовалась в качестве склада.
Эвакуированы были пять человек, никто не пострадал. В тушении принимали участие 128 человек и 32 единицы техники.
«Фонтанка» следила за тушением пожара.