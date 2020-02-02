Африка переживает крупнейшее за четверть века нашествие саранчи. В Сомали ввели режим ЧС

Африка страдает от масштабного нашествия саранчи. Сомалийское министерство сельского хозяйства приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в стране из-за насекомых.

Как 2 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Garowe Online, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок выделил 10 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН для борьбы с саранчой на Африканском континенте.

В ООН отмечают, что нашествие саранчи, которое затронуло Африканский Рог, Юго-Западную Азию и регион Красного моря, является самым масштабным за 25 лет для Эфиопии и Сомали и худшим из тех, что наблюдалось в Кении за 70 лет.



