Памела Андерсон снова свободна. Пятый брак продержался меньше двух недель

Актриса и модель Памела Андерсон разошлась с продюсером Джоном Питерсом спустя 12 дней после свадьбы. Об этом 2 февраля пишет газета «The Independent».

Закрытая свадебная церемония состоялась 20 января на Малибу. Знаменитости, которые были вместе в 90-е годы прошлого века, воссоединились, но держали свои отношения в тайне несколько месяцев. Однако пара даже не успела подать документы для оформления свидетельства о браке, как вдруг решила взять перерыв в отношениях.

Андерсон объяснила журналистам, что им с Питерсом нужно провести некоторое время порознь, чтобы понять, чего они хотят от жизни и друг от друга.

Актриса уже пятый раз выходит замуж. Ранее она состояла в браке с музыкантами Томми Ли (их свадьба состоялась через четыре дня после знакомства) и Робертом Ричи, известным под псевдонимом Кид Рок, а за продюсера Рика Саломона Андерсон выходила дважды.



