В двух районах Приморского края введён режим ЧС из-за коронавируса, еще один - на очереди

Администрация Хасанского и Октябрьского районов Приморского края ввели на своих территориях режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса. Об этом 2 февраля сообщается на сайте регионального правительства. Ранее там начали работу изолированные пункты временного размещения для въезжающих в РФ граждан Китая.

Ещё в одном районе – Пограничном – введение режима ЧС обсудят на заседании комиссии 3 февраля.

«2 февраля в 18:00 (11:00 мск.) в Хасанском районе состоялось заседание районной КЧС, во время которого принято решение о введении режима ЧС на территории муниципалитета и разворачивании изоляционного пункта в Краскино — это ближайший населённый пункт к границе», — заявил глава Хасанского района Иван Степанов.

31 января правительство РФ внесло коронавирус в перечень опасных для окружающих заболеваний.





По данным на 2 февраля, общее число жертв нового китайского коронавируса превысило 300, количество зараженных увеличилось до 14 380, полностью излечились 328 человек. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

С 1 февраля Россия остановила авиасообщение с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов линий КНР в Шереметьево. Туристические поездки и выдача рабочих виз на время прекращены. В тех странах, которые пока готовы принимать рейсы из Китая, местные власти предпринимают все меры предосторожности. Так, в аэропорту Джакарты в Индонезии пассажиров встречают люди в защитных костюмах, которые обрабатывают прилетевших специальным дезинфицирующим составом.

Ранее стало известно, что с подозрением на коронавирус госпитализировали жительницу Мурино в Ленинградской области. На сегодняшний день из ближайших точек относительно Петербурга коронавирус подтвердился только у одного человека в Финляндии. В России болеют двое – в Тюменской области и Забайкалье. Врачи показали, как выглядят лёгкие заражённых.