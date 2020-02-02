Происшествия
Чемпион России по боксу после нападения на сотрудника Росгвардии получил два уголовных дела
Стали известны детали ночного происшествия в Москве, в результате которого чемпион России по боксу сломал сотруднику Росгвардии нос. Как сообщает 2 февраля РБК со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росгвардии, сотрудник правоохранительных органов пострадал при задержании подозреваемых в незаконном хранении наркотиков в одном из жилых домов на Фрунзенской набережной.
«Один из злоумышленников напал на сотрудника Росгвардии. Бойцу оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего угрожает», — заявили в пресс-службе.
Сотрудники Росгвардии обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые, увидев патрульный автомобиль, попытались скрыться в подъезде. Позднее злоумышленники были доставлены в отдел полиции, где у одного из них был изъят пакетик с белым порошком. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о хранении наркотиков и нападении на сотрудника полиции.
Справка:
Георгий Кушиташвили - чемпион России 2015 года в категории до 81 кг, бронзовый призёр чемпионата России 2016 года, чемпион России 2018 года в весовой категории до 81 кг. 18 августа Федерация бокса России официально включила Георгия Кушиташвили в состав сборной России для участия в чемпионате мира по боксу среди мужчин 2019 года. Спортсмен выиграл у спортсмена из Уэльса Сэмми Ли и белоруса Михаила Даугалявца. В четвертьфинале уступил кубинцу Хулио ла Крусу.