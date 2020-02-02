Чемпион России по боксу после нападения на сотрудника Росгвардии получил два уголовных дела

Стали известны детали ночного происшествия в Москве, в результате которого чемпион России по боксу сломал сотруднику Росгвардии нос. Как сообщает 2 февраля РБК со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росгвардии, сотрудник правоохранительных органов пострадал при задержании подозреваемых в незаконном хранении наркотиков в одном из жилых домов на Фрунзенской набережной.

«Один из злоумышленников напал на сотрудника Росгвардии. Бойцу оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего угрожает», — заявили в пресс-службе.

Сотрудники Росгвардии обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые, увидев патрульный автомобиль, попытались скрыться в подъезде. Позднее злоумышленники были доставлены в отдел полиции, где у одного из них был изъят пакетик с белым порошком. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о хранении наркотиков и нападении на сотрудника полиции.



