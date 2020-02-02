Полчаса, полёт нормальный. В небо впервые поднялся модернизированный бомбардировщик Ту-160М

Модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М впервые поднялся в небо. Тестовый полет продолжался 34 минуты на высоте до 1,5 километра.

Опытный экземпляр самолета прошел глубокую модернизацию. Его пилотировали летчики-испытатели Жуковской летно-испытательной и доводочной базы под руководством Арни Наскидянца, сообщает 2 февраля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО «Туполев».

У обновленного самолета появились новые системы связи и управления, радиолокационная станция и комплекс радиоэлектронного противодействия, а также новое пилотажно-навигационное оборудование.

В серийное производство самолет отправится в 2021 году, в том же году его начнут поставлять в войска.



