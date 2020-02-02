Силы МЧС стянули к «Гостиному двору». Очевидцы переволновались, а зря

Пять машин МЧС приехали днём 2 февраля к станции метро «Гостиный двор» на Невском проспекте в Петербурге. Очевидцев не на шутку взволновал процесс растягивания пожарных шлангов. «Фонтанка» выяснила, что вызов экстренных служб произошёл по очередной злой шутке.

Как рассказали корреспонденту издания в ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о ЧП было ложным. В пресс-службе метрополитена добавили – проверка всех станций проводилась из-за анонимного звонка о взрыве. Случился дубль «розыгрыша», из-за которого два дня назад осматривали вестибюль «Площади Восстания» и «Галерею».

Утром спасатели тушили пылающий «Лениздат». Горела часть здания, арендованная под складские помещения.



