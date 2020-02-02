На «Коле» в цементовоз DAF врезалась вылетевшая на встречку «Газель»

«Газель» врезалась в цементовоз DAF на трассе «Кола». Авария произошла в ночь на 2 февраля между деревнями Кисельня и Пупышево.

Как сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД, по предварительной информации, «Газель» вылетела на полосу встречного движения на 101-м километре трассы и врезалась в грузовик. 34-летний водитель «Газели» скончался на месте.

По информации 47news, машина работала под номерами Воронежской области и направлялась в Петербург. Водитель был жителем города Спас-Клепики Рязанской области.



