«Теперь есть погибшие, скажите спасибо глупым активистам». Как резвятся боты в комментариях к постам про рухнувший СКК

«Фонтанка» нашла тех, кто точно знает: в гибели рабочего на СКК виноваты активисты-градозащитники. Еще недавно эти же пользователи восхищались губернатором-кормильцем и градоначальником-барабанщиком.

коллаж/"Фонтанка.ру"/pixabay.com

В первые же часы после обрушения спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в группе «Фонтанки» во «ВКонтакте» появилось множество комментаторов, которые отстаивали два тезиса: «Если бы не активисты, защищавшие СКК, то здание снесли бы давно и рабочий бы не погиб» и «Хорошо, что это ветхое здание рухнуло сейчас, а не во время мероприятия». Присмотревшись к тем, кто продвигал эту точку зрения, корреспонденты «Фонтанки» обнаружили: это боты, которые вот уже около года работают над имитацией общественной поддержки петербургских и федеральных властей.

«Вот что и требовалось доказать. Сносить его нужно было, а не просто крышу убирать. Смерть этого мужчины теперь на совести активистов?» — таким вопросом задалась под публикацией «Фонтанки» о погибшем рабочем некая Злата Меньшова. Когда другие комментаторы уточнили, какова роль активистов-градозащитников в произошедшей трагедии, обладательница закрытого аккаунта объяснила: «Они [активисты] выступали против сноса. А его [СКК] надо было просто сносить, а не крышу убирать… Из 112 разрезали всего штук 8 этих балок, и все обвалилось. Можно смело предположить, что оно бы могло обрушиться просто во время мероприятий».

Источник «Фонтанки» в МВД подтвердил, что среди жителей России не зарегистрировано ни одного человека с данными, указанными на странице Златы Меньшовой.





Комментарий тут же начал набирать лайки, преимущественно от таких же пользователей с закрытыми недавно зарегистрированными аккаунтами, как у самой Златы. Но в то же время ее позиция вызвала шквал несогласия. Во-первых, пользовательнице объяснили, что конструкция СКК – самонапряженная, чем и была уникальна. Во-вторых, не согласились с её выводами о связи активистов и трагедии.

Таких же аккаунтов в комментариях к публикациям о смерти рабочего в соцсетях «Фонтанка» обнаружила несколько десятков. Все комментаторы, продвигающие точку зрения о том, что трагедии не произошло бы, не пойди власти на поводу у активистов, оказались детально знакомы с подробностями конфликта градозащитного сообщества с городом и концессионером. Активисты считали, что здание СКК не нужно трогать – это наследие советской архитектуры. Инвестор и Смольный отвечали, что городу нужна новая арена к чемпионату мира по хоккею в 2023 году, а провести матчи в стенах существующего здания не позволяет регламент.

Психологический портрет комментаторов, которые возлагают вину за смерть рабочего на протестовавших против сноса комплекса активистов, почти однотипен. Оказалось, многие из них придерживаются одинаковых взглядов на жизнь и политику, интересуются одними и теми же новостями (и часто встречаются друг с другом в комментариях к ним) и выражают безусловную поддержку всем начинаниям Александра Беглова и Владимира Путина.

Зарегистрировавшая свою страницу во «ВКонтакте» в марте прошлого года (за полгода до губернаторских выборов) Елена Устинова с первых же дней общения в соцсети встала на защиту нового петербургского руководства. «За долгое время простоя город начал оживать!» — отвечала она на критику в адрес Александра Беглова. «Он победит! Весь город его поддерживает!» — убеждала спорщиков в комментариях. «Приятно теперь бесплатно ездить на электричке!» — делилась радостью от нововведений тогда еще врио губернатора. «Это вранье! Та квартира столько не стоит! Он купил ее на этапе застройки! И если речь про деньги, то в 90-е он неплохо зарабатывал, так что деньги у него есть!» — защищала главу города от нападок после выхода расследования Алексея Навального о его недвижимости, демонстрируя осведомленность о биографии градоначальника и слово в слово повторяя тезисы его пресс-службы. «Самый хороший губернатор он! Столько всего для города еще никто не делал! — радовалась спустя два дня после выборов. — Нам все равно, что говорят те, кто не победил!» А к вечеру 31 января Елена Устинова успела глубоко погрузиться в детали проекта судьбы СКК и пришла в комментарии на «Фонтанку», чтобы поделиться экспертным мнением: «Надо было сразу сносить все это! А так теперь есть погибшие! Скажите спасибо глупым активистам».

Кстати, многие из аккаунтов тех, кто во время избирательной кампании активно поддерживал позицию Елены Устиновой в дискуссиях о достижениях Александра Беглова, сейчас заблокированы как фейковые. Вероятно, поэтому большинство страниц, чьи хозяева возлагают вину за смерть рабочего на градозащитников, зарегистрированы совсем недавно — в конце прошлого года. Они активно прославляют инициативы как петербургских, так и федеральных властей. Например, поручение президента расширить программу материнского капитала: «Отличная поддержка для молодых семей! Главное, чтоб рожали не из-за выгоды материальной!» — переживала, например, Злата Меньшова.

Зарегистрированный в августе прошлого года Глеб Белов незадолго до того, как начать делиться мнением о роли градозащитников в гибели рабочего, участвовал в другой важной миссии. Вместе с группой единомышленников он в комментариях под постом о том, как Беглов на Дворцовой кормил с ложки кашей ребенка и бабушку, убеждал пользователей: губернатор не нарушил правила гигиены, поскольку к каждому рту протянул не одну и ту же ложку, а разные. Дискуссия об этом вышла такой горячей, что Глеб Белов не сдержался. «С разных ложек, тупая ты девка», — в пылу полемики ответил он иронизировавшей над главой города пользовательнице.

Кристине Ивлевой и Ольге Жуковой, зарегистрированным с разницей в два дня, вероятно, было приятно узнать, что они сходятся в негативной оценке активизма защитников СКК и считают смерть рабочего его следствием. Ведь раньше они уже встречались на просторах соцсети — в комментариях под публикацией о том, как глава города исполнил соло на барабанах на детской площадке. «Он такой милый, сразу видно, какую радость ему это приносит», — отзывалась о выступлении губернатора Ольга Жукова. «Как ребенок, даже жаль стало, что такие высокопоставленные люди и подурачиться спокойно не могут», — отвечала ей Кристина Ивлева.





Напомним, в январе 2020 года Смольный заключил концессионное соглашение с инвестором — ООО «СКА-Арена». По условиям конкурсной документации вложения Петербурга составят 50%, но не более 10 млрд рублей. Обновить арену концессионер обязан к маю 2023 года, а территорию вокруг обустроить как общественное пространство.

31 января подрядчик по демонтажу кровли – компания «АН Дорстройтранс» с уставным капиталом в 30 тысяч рублей и зарегистрированная 25 октября 2019 года – силами четырех человек приступил к работам. Рабочие отпиливали ванты, державшие крышу. При отсоединении пятнадцатого крепления конструкция СКК обрушилась прямо под объективом коптера «Фонтанки». Рабочий Матвей Кучеров, находившийся на кровле, не успел зацепиться за люльку с напарником Александром Бардыниным и упал. Его тело нашли под завалами, возбуждено уголовное дело.

Исходя из материалов, которыми располагает «Фонтанка» – на каске Матвея Кучерова была закреплена камера, – можно предположить, чтобы была нарушена техника безопасности при производстве работ.

Именно 31 января, в день, когда подрядчик приступил к работам, по решению Куйбышевского районного суда можно было обратиться в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) с заявлением о включении СКК в перечень объектов культурного наследия, что исключило бы возможность демонтажа.

Мария Карпенко, Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»