В Петербурге «консультант-сорока» натаскала домой из салона сотню украшений на 2 млн рублей

Восемнадцатилетняя петербурженка подозревается в хищении ювелирных изделий со своего рабочего места. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным «Фонтанки», речь идёт о краже из магазина «Sunlight». Во время ревизии 29 января выяснилось, что в салоне недостаёт 98 украшений на два миллиона рублей. Руководство сразу же обратилось в полицию.

Через два дня оперативники пришли в гости к 18-летней девушке, которая в данном салоне работала продавцом-консультантом. В квартире дома № 12 на Михаила Дудина нашлось много интересного и драгоценного. Похищенное было изъято, сотрудница ювелирного магазина отпущена под подписку о невыезде. В отношении «консультанта-сороки» возбуждено уголовное дело по статье о краже.



