«Я ведь крымская няш-мяш». Поклонская сменила имидж и выложила в Сеть фотографии

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская показала снимки из своего нового фотосета. Кроме того, Поклонская пошла на опережение и ответила всем потенциальным критикам.

«Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская «няш-мяш». Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии. Кому очень надо — можно и покритиковать меня. Но совет всем: всё-таки подарите своим любимым девочкам поход к фотографу — очень поднимает настроение и самооценку. Чувствуешь себя, простите за банальность, прям звездой. Все снимки сразу выкладывать не буду — по чуть-чуть», – написала Поклонская в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно о разводе Поклонской с экс-главой аппарата уполномоченного по правам человека Иваном Соловьевым. В браке они состояли около года.

Мем «няш-мяш» появился весной 2014 года, когда Наталья Поклонская стала и. о. руководителя новообразованной прокуратуры Крыма. После пресс-конференции в новом качестве на Поклонскую обратили внимание интернет-пользователи, в особенности в Японии. Их впечатлил образ девушки в строгой форме, вскоре ей посвятили множество публикаций в соцсетях и изображений, в частности в аниме-стиле, в котором популярно слово «няш».



