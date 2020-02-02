Врачи показали, как выглядят лёгкие человека с коронавирусом
Врачи показали, как выглядит коронавирус в человеческом теле. Рентгеновские снимки легких пациентки, у которой подтвердилось заболевание, опубликовал 2 февраля журнал Radiology.
Из материала следует, что женщину 33 лет госпитализировали в китайском городе Ланьчжоу, а работала она в Ухане, откуда и начал распространяться коронавирус. К врачам она попала с температурой 39 градусов.
На первом снимке можно видеть множественные помутнения, которые врачи сравнивают с эффектом матового стекла. На втором снимке, который сделали через три дня, видно, что область расширяется и болезнь прогрессирует.
«На основании эпидемиологических характеристик, клинических проявлений, изображений грудной клетки и лабораторных данных был поставлен диагноз пневмонии 2019 nСоV», – говорится в публикации.
Radiology – CT Imaging of the 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Pneumonia January 31, 2020 Unenhanced CT images in a 33-year-old woman. A, Image shows multiple ground-glass opacities in bilateral lungs. Ground-glass opacities are seen in the posterior segment of right upper lobe and apical posterior segment of left superior lobe. B, Image obtained 3 days after follow-up shows progressive ground-glass opacities in the posterior segment of right upper lobe and apical posterior segment of left superior lobe. The bilateralism of the peripheral lung opacities, without subpleural sparing, are common CT findings of the 2019 novel coronavirus pneumonia. #coronavirus #2019nCoV #CDC #CTRad #ChestRad #RSNA #Radiology #Radiologist #medicalimaging #radiologylife #radiologia #radiologie #radiologi
По данным на 2 февраля, общее число жертв нового китайского коронавируса превысило 300, количество зараженных увеличилось до 14 380, полностью излечились 328 человек. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
С 1 февраля Россия остановила авиасообщение с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов линий КНР в Шереметьево. Туристические поездки и выдача рабочих виз на время прекращены. В тех странах, которые пока готовы принимать рейсы из Китая, местные власти предпринимают все меры предосторожности. Так, в аэропорту Джакарты в Индонезии пассажиров встречают люди в защитных костюмах, которые обрабатывают прилетевших специальным дезинфицирующим составом.
Ранее стало известно, что с подозрением на коронавирус госпитализировали жительницу Мурино в Ленинградской области. На сегодняшний день из ближайших точек относительно Петербурга коронавирус подтвердился только у одного человека в Финляндии. В России болеют двое – в Тюменской области и Забайкалье.