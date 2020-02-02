Врачи показали, как выглядят лёгкие человека с коронавирусом

Врачи показали, как выглядит коронавирус в человеческом теле. Рентгеновские снимки легких пациентки, у которой подтвердилось заболевание, опубликовал 2 февраля журнал Radiology.

Из материала следует, что женщину 33 лет госпитализировали в китайском городе Ланьчжоу, а работала она в Ухане, откуда и начал распространяться коронавирус. К врачам она попала с температурой 39 градусов.

На первом снимке можно видеть множественные помутнения, которые врачи сравнивают с эффектом матового стекла. На втором снимке, который сделали через три дня, видно, что область расширяется и болезнь прогрессирует.

«На основании эпидемиологических характеристик, клинических проявлений, изображений грудной клетки и лабораторных данных был поставлен диагноз пневмонии 2019 nСоV», – говорится в публикации.





По данным на 2 февраля, общее число жертв нового китайского коронавируса превысило 300, количество зараженных увеличилось до 14 380, полностью излечились 328 человек. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

С 1 февраля Россия остановила авиасообщение с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов линий КНР в Шереметьево. Туристические поездки и выдача рабочих виз на время прекращены. В тех странах, которые пока готовы принимать рейсы из Китая, местные власти предпринимают все меры предосторожности. Так, в аэропорту Джакарты в Индонезии пассажиров встречают люди в защитных костюмах, которые обрабатывают прилетевших специальным дезинфицирующим составом.

Ранее стало известно, что с подозрением на коронавирус госпитализировали жительницу Мурино в Ленинградской области. На сегодняшний день из ближайших точек относительно Петербурга коронавирус подтвердился только у одного человека в Финляндии. В России болеют двое – в Тюменской области и Забайкалье.