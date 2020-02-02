«Его нужно восстановить». Петербуржцы вышли на митинг в память СКК

Согласованный митинг в память о рухнувшем СКК и погибшем при этом рабочем прошел в Петербурге 2 февраля на пересечении проспекта Юрия Гагарина и Бассейной улицы, сообщает корреспондент "Фонтанки".

Огражденная территория была почти заполнена людьми. Многие стояли и за периметром. Изначально митинг предполагалось провести в защиту спорткомплекса от сноса и за обустройство зеленого пространства на прилегающей территории. За два дня до мероприятия начался демонтаж СКК, в ходе которого здание обрушилось. Один рабочий погиб. Момент обрушения удалось запечатлеть "Фонтанке". В связи с этим требования защитников комплекса изменились. Теперь они призывают расторгнуть концессионное соглашение с инвестором реконструкции СКК, компанией "СКА Арена", привлечь к уголовной ответственности виновных, а также признать арену памятником и восстановить ее.

Пришедшие принесли с собой цветы, которые они возложили на стихийный мемориал, появившийся около строительного забора СКК. Участники подвергли резкой критике губернатора города, который подписал концессионное соглашение по реконструкции СКК, а также комитет по охране памятников, который попросил предоставить заявки о включении арены в реестр выявленных объектов культурного наследия после 31 января. Именно в этот день арена рухнула в ходе демонтажа мембраны.





На сцену, фоном которой служили руины комплекса, вышел защитник Пулковской обсерватории, инженер по профессии, Александр Шумилов.

"То чувство, когда я смотрел последние секунды видео с гибнущим человеком, схожи с чувствами, когда хирург смотрит видео, как его неопытный коллега зачем-то перерезает сонную артерию пациенту", – констатировал он.

"То, что произошло, – это самое настоящее преступление. Во-первых, погиб человек, и погиб не от того, что у него не был пристегнут карабин, а оттого, что у него из-под ног выбили табуретку, – взял слово почетный строитель России Юрий Тентлер. – Второе. Все, что было сделано с точки зрения строительных норм и правил, было абсолютно бездарно, начиная от не вполне квалифицированной экспертизы, включая бездарный демонтаж. Нужно совершенно не понимать работу этой конструкции, чтобы подряд обрезать тяги. Что по определению должно привести к обрушению подобного рода. Здание нужно восстанавливать. Пусть там дальше архитекторы упражняются с внешним обликом, но восстановить это инженерное сооружение совершенно необходимо".

По предложению депутата Бориса Вишневского участники почтили минутой молчания память погибшего 29-летнего рабочего Матвея Кучерова. Парламентарий также предложил внести инвестора в черный список с запретом реализовывать проекты в Петербурге.

Двое молодых людей, монтажник и инженер по профессии, пришли с плакатом "Их сделка стоит 25 млрд рублей, твоя жизнь, Матвей, – 8000 рублей". Это была отсылка к размеру зарплаты, который ранее озвучивали рабочие.

Сотрудники полиции указали на счетчик над рамкой у входа в огороженную зону и предложили разделить число на 4. На тот момент показатель составлял 750 человек. Датчик считал на вход и выход, но не учитывал тех, кто находится на забором. Организаторы затруднились оперативно назвать свою оценку численности митинга.

Между тем, в телеграм-канале, чей контент тематически идентичен контенту ресурсов медиагруппы "Патриот" (попечительский совет последней возглавляет Евгений Пригожин), пишут о прошедшем митинге как о "пляске на костях" и "жажде хайпа" оппозиции. Именно ее авторы заказа винят в обрушении спорткомплекса.





«Фонтанка» 2 февраля передала Следственному комитету все видеоматериалы, которые были сделаны на СКК «Петербургский» в день внепланового обрушения и гибели рабочего. К материалам дела будут приобщены съёмки с камеры GoPro, прикреплённой к каске сварщика, а записи также с коптера, который смог запечатлеть сам момент трагедии.

Уголовное дело по части второй статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека) было возбуждено следователями СК по Петербургу поздним вечером 31 января. Материалы передали в центральный аппарат СКР по поручению председателя комитета Александра Бастрыкина.