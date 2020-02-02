В Новосибирске рухнула крыша кафе, где проходила вечеринка на 200 гостей. В город вылетели криминалисты из Москвы

Трагедией закончилась вечеринка в одном из кафе Новосибирска. Как сообщает 2 февраля НГС, в здании, где в тот момент находилось около 200 человек, обрушилась крыша.

Из-под завалов извлекли пятерых. Одна девушка погибла, ей было 22 года. Двое в больнице, один в тяжелом состоянии, остальных отпустили домой. Разбирали обломки 68 спасателей.

По версии МЧС, крыша обвалилась из-за метрового слоя снега на кровле. Здание числилось как заброшенное и аварийное, не приспособленное к проведению праздников. Стоит оно на балансе местной Академии наук.

Вечеринка под названием Waltergarageparty считалась модной среди молодёжи. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 27-летний организатор задержан.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Новосибирскую область московских сотрудников для практической помощи в расследовании обстоятельств обрушения. На месте происшествия продолжают работать следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. По указанию председателя Следственного комитета ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате ведомства.



