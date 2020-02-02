В Петербурге на борьбу с ночным снегопадом бросили 800 машин. К утру они гоняли лужи

После прошедшего ночью снегопада улицы города усердно убирала спецтехника. О принятых мерах 2 февраля рассказала пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

Смотреть в новом окне Илья Казаков/"Фонтанка.ру"

В ночь на воскресенье Северную столицу накрыл снег с метелью, но не смог обеспечить петербуржцев сугробами: к утру все растаяло. Как сообщила пресс-служба комитета, ночью на улицы города вышли 300 дворников и 822 снегоуборочные машины. Они очищали дороги и тротуары от таявшего снега, а днем работы продолжились среди луж в штатном режиме.

Напомним, что январь 2020 года синоптики назвали самым тёплым за всю историю наблюдений, и прогнозы на февраль тоже обещают аномально высокую температуру. В связи с этим снегоуборочная техника по большей части простаивает. Но в прошлые холодные и снежные зимы трактора на улицах города нередко «танцевали», что вызывало недовольство и недоумение многих петербуржцев.



