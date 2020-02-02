Более ста россиян хотят срочно покинуть Китай. Их вывезут самолетами ВКС

На самолетах Воздушно-космических сил из китайской провинции Хубэй, откуда начал распространяться новый тип коронавируса, хотят улететь 130 россиян. Об этом 2 февраля агентству «Интерфакс» сообщил пресс-атташе посольства РФ в КНР Георгий Егоров.

«Мы установили связь с 202 гражданами России в провинции, из них 130 человек выразили готовность покинуть провинцию в рамках объявленной эвакуации. Продолжаем формирование списка, так как еще не все соотечественники окончательно определились», – сказал дипломат, добавив, что о порядке и времени эвакуации будет известно позже.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объявил, что россиян из наиболее зараженных районов Китая будут эвакуировать военными самолетами. Регулярное авиасообщение с Китаем на время остановлено, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу. Также Россия временно прекратила туристические поездки из Китая и выдачу рабочих виз.

В декабре прошлого года именно в китайской провинции Хубэй была зарегистрирована первая вспышка пневмонии, вызванной неизвестным ранее неизвестным типом коронавируса. По последним данным, в Китае заболели более 14 тыс. человек, а погибших уже более 300.



