«Фонтанка» передала в СКР все видеозаписи, сделанные на СКК в день обрушения

«Фонтанка» 2 февраля передала Следственному комитету все видеоматериалы, которые были сделаны на СКК «Петербургский» в день внепланового обрушения и гибели рабочего. К материалам дела будут приобщены съёмки с камеры GoPro, прикреплённой к каске сварщика, а записи также с коптера, который смог запечатлить сам момент трагедии.

Уголовное дело по части второй статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека) было возбуждено следователями СК по Петербургу поздним вечером 31 января. Материалы передали в центральный аппарат СКР по поручению председателя комитета Александра Бастрыкина.

Читатели «Фонтанки» также могут увидеть часть этих видеозаписей. Мы писали о переговорах рабочих, о том, что предшествовало трагедии, показывали видео обрушения, снятое с воздуха.



