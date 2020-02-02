Категория — «Для дома и кухни», подкатегория — «Посуда». В Челябинске девочку пяти лет за пять тысяч рублей продавали в Интернете

Неизвестный из Челябинска выставил в Интернете на продажу пятилетнюю девочку. Как сообщает 74.ru 2 февраля, продавец оценил ее в 5 тысяч рублей.

«Девочка, 5000 рублей. Местоположение — Челябинск. Описание — Маша. Категория — «Для дома и кухни», подкатегория — «Посуда». Возможна доставка», — говорилось в объявлении.

Объявление размещено пользователем по имени Вячеслав И., который зарегистрировался на портале всего сутки назад. К нему прикреплена фотография девочки, написано, что возможна доставка. В настоящее время связаться с автором невозможно. В общей сложности объявление провисело на сайте около 1,5 часа, после чего было закрыто.

Управление МВД России по Челябинску начало проверку. Торговля людьми в РФ наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет.



