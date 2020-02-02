Петербурженка столкнулась с домушниками в дверях своей квартиры. Они выносили телевизор, приставки и кота

Квартиру студентки из Петербурга ограбили буквально на глазах владелицы. Второкурсница столкнулась с домушниками на пороге своего жилища.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 февраля, всё произошло накануне утром в доме №18/1 по проспекту Авиаконструкторов. 23-летняя учащаяся Российского государственного университета правосудия до утра засиделась в гостях у соседа. Около 6 часов девушка возвращалась в свою квартиру. Когда она подошла к дверям, наружу выскочили трое неизвестных мужчин. В руках у них были её телевизор, две игровые приставки и кот породы мейнкун. Общая сумма ущерба составила 62 тысячи рублей.

Удачно вышедший вынести мусор 27-летний сосед увидел происходящее и попытался задержать грабителей, за что был избит. Спустя 11 часов все подозреваемые были задержаны. В полиции их описали как юношей от 18 до 21 года. Ранее они осуждались за наркотики.

Похищенное, в том числе и любимый хозяйский кот, было изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «грабёж».



