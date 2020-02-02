В казармах Морского гвардейского экипажа нашли труп. Упаковка напомнила про 90-е

Тщательно упакованный труп нашёл петербуржец в заброшенных казармах Морского гвардейского экипажа днём 1 февраля. Тело настолько долго пролежало, что установить его возраст с первого взгляда у следователей не вышло.

По данным «Фонтанки», на погибшего наткнулся 44-летний мужчина. По всей видимости, в старом разваливающемся здании на Римского-Корсакова, 22, он искал острых ощущений. В одном из помещений лежал труп, завёрнутый в плед и простыню, сверху перетянутый кабелем. Но голове и ногах его были полиэтиленовые пакеты.

Труп отправлен в морг на установление причин смерти.



