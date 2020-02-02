Координатора согласованного митинга у СКК забрали в полицию из-за надписи на заборе

В Петербурге полиция пришла к координатору группы «Сквер у СКК» Ларисе Лопаткиной. Правоохранители навестили активистку 2 февраля, за три часа до согласованного митинга в память о снесённом комплексе и погибшем при работах сварщике.

Об этом «Фонтанке» рассказала дочь Лопаткиной. Женщине якобы вменяют порчу имущества из-за надписи на заборе, который окружает площадку. Там появилась фраза о «наказании для варваров и убийц». Координатора доставили в 29-й отдел полиции.

Изначально акция на перекрёстке Бассейной улицы и проспекта Гагарина должна была противостоять сносу. Но из-за случившегося повестка изменилась – люди собираются почтить память демонтированного здания, а также сварщика Матвея Кучерова, который трагически погиб при внезапном обрушении.



