Происшествия
Координатора согласованного митинга у СКК забрали в полицию из-за надписи на заборе
В Петербурге полиция пришла к координатору группы «Сквер у СКК» Ларисе Лопаткиной. Правоохранители навестили активистку 2 февраля, за три часа до согласованного митинга в память о снесённом комплексе и погибшем при работах сварщике.
Об этом «Фонтанке» рассказала дочь Лопаткиной. Женщине якобы вменяют порчу имущества из-за надписи на заборе, который окружает площадку. Там появилась фраза о «наказании для варваров и убийц». Координатора доставили в 29-й отдел полиции.
Изначально акция на перекрёстке Бассейной улицы и проспекта Гагарина должна была противостоять сносу. Но из-за случившегося повестка изменилась – люди собираются почтить память демонтированного здания, а также сварщика Матвея Кучерова, который трагически погиб при внезапном обрушении.
Справка:
Разбирать крышу СКК «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина начали 31 января. Предполагалось, что процесс сноса будет длительным. Во время работ на кровле началось обрушение — крыши, а потом и стен. Один рабочий, который производил работы по срезке вант вне строительной люльки, не успел спастись. А второй не смог ничем помочь коллеге. Спустя несколько часов тело 29-летнего Матвея Кучерова было найдено под завалами. По факту его гибели СК в Петербурге возбудил уголовное дело, которое тут же было передано в центральный аппарат СКР.