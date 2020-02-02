Пожар в «Лениздате» локализовали через два часа

Пожарные через два часа локализовали возгорание в бизнес-центре «Лениздат» на набережной реки Фонтанки днем 2 февраля. Ранг понизили до первого номера.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о ЧП в доме 59А поступило в 09.12 утра. Первое подразделение прибыло через три минуты, пожару присвоили повышенный второй номер сложности. На четвертом этаже здания огонь охватил 200 квадратных метров площади. В МЧС отметили, что тушение осложняет то, что помещение используется под административно-складские цели и в нем много всяких складов и перегородок для хранения товаров.

Из здания эвакуировали пять человек, они не пострадали. «Пассажиравтотранс» направил к месту автобус, чтобы люди могли согреться.

«Фонтанка» показывала, как тушат пожар и берут воду прямо из реки. На месте работают 20 единици техники и 78 человек.



