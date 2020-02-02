В НХЛ во время матча подрались вратари. Такого не просходило с 2013 года

Зрители матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» – «Калгари Флэймз» 1 февраля стали свидетелями редкого явления – драки между вратарями.

Голкипер «Калгари» Тальбо подрался с вратарем «Эдмонтона» Смитом во втором периоде. Этому предшествовала попытка форварда «нефтяников» Сэма Ганье добить шайбу в ворота, когда голкипер «огоньков» Кэм Тальбо уже успел ее зафиксировать. Тальбо решил разобраться с Ганье.

Судьям удалось остановить эту стычку, но в этот момент разгорелась драка между форвардом «Калгари» Мэттью Ткачуком и защитником «Ойлерз» Этаном Биром. Затем поединок произошел между голкиперами. Оба вратаря получили удаления до конца матча.





При этом голкипер «Калгари» был наказан пятью различными штрафами. Тальбо получил два малых штрафа за грубость, ещё один малый штраф за оставление вратарской зоны, большой штраф за драку и дисциплинарный штраф до конца матча (21 минута штрафа суммарно). В свою очередь Смит получил две минуты за оставление вратарской зоны, пять минут за драку и дисциплинарный штраф до конца матча (17 минут штрафного времени суммарно).

В последний раз вратари в НХЛ дрались в 2013 году.