Задержан метнувший «коктейль Молотова» в храм на Искровском: что побудило, не говорит

Оперативники уголовного розыска задержали в Невском районе Петербурга предполагаемого поджигателя храма Апостола Петра на Искровском проспекте. Вечером 1 февраля 33-летнего мужчину ждали в парадной дома № 5 по улице Коллонтай – это в 10 минутах прогулки от места происшествия.

Подозреваемый нигде не работает, приехал из города Братска. В декабре 2018 года был осуждён за угрозы убийством и порчу чужого имущества. Тогда мужчине назначили наказание в виде обязательных работ. Мотивы его нынешнего поступка остались загадкой.

Ранее «Фонтанка» показывала, как кто-то швырнул бутылку с зажигательной смесью на территорию храма Апостола Петра в Весёлом Посёлке. Возгорания, однако, не произошло – огонь лишь подкоптил стену дома причта.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, поданному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК РФ (вандализм).



