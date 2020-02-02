«Здравствуйте, я тот китаец из российских новостей...» Госпитализированный из-за коронавируса в Чите пожаловался миру на врачей

Гражданин Китая, госпитализированный с подозрением на коронавирус в Чите, пожаловался на условия содержания в больнице. Как сообщает 2 февраля сайт «Чита.ру», мужчина записал видеопослание, где рассказал о своих проблемах.

«Здравствуйте, я тот китаец из российских новостей из Забайкальского края, который якобы заражен. Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражен, и не дают мне результаты анализов. О том, что я, возможно, заражен, узнал из новостей. Несмотря на результат, надеюсь на помощь, так как мой ребенок температурит и у него понос – из китайских новостей я понял, что это очень опасно, но условий в больнице, в которой мы находимся, недостаточно для нашей реабилитации», – пишет он.

По словам пациента, в выходные многие врачи не работают. Из-за этого он беспокоится за своего ребенка, которому может понадобиться экстренная помощь.





«В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента, так как самочувствие больного может внезапно ухудшиться, к тому же может потребоваться необходимое оборудование. Я надеюсь, что моему ребенку смогут помочь. Моя дочка русская, ей всего лишь два года, она совсем маленькая», – пишет гражданин КНР.

По его сведениям, за неделю он с дочерью сдавал кровь на анализ шесть раз, но результаты врачи не дали.

«По здоровью, видимо, у нас нет никаких вопросов. У меня на руках маленький ребенок, у нее вся ручка уже в следах от укола. Разве можно у маленького ребенка брать столько раз кровь без результатов анализа?! Мы хотели бы получить результаты анализа, знать, больны мы или нет, если вдруг у нас есть заболевание, моему ребенку нужно срочно оказать помощь», – пишет он.

С 1 февраля Россия остановила авиасообщение с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов линий КНР в Шереметьево. Туристические поездки и выдача рабочих виз на время прекращены. По данным на 2 февраля, общее число жертв нового китайского коронавируса превысило 300, количество зараженных увеличилось до 14 380, полностью излечились 328 человек. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Ранее был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая.