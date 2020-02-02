В Петербурге задержали предполагаемого убийцу водителя троллейбуса. Он жил в нескольких шагах от места преступления

Полиция задержала подозреваемого в убийстве водителя троллейбуса и покушении на убийство его коллеги в Кировском районе Петербурга. По данным полицейского главка, фигуранту всего 23 года, но у него уже есть две судимости по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным «Фонтанки», задержание произошло 1 февраля. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и приготовлении к нему. О молодом человеке известно немного – 23 года, не работает, проживал недалеко от места трагедии – на Козлова, 15.

Ранее «Фонтанка» писала, что в парке Александрино невысокий мужчина зарезал сотрудника троллейбусного парка. Его товарищ получил ранение в грудь.



