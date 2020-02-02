Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах. Об этом 2 февраля сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения.

«Мужчина в возрасте 44 лет — второй подтвержденный заболевший коронавирусом 2019-nCoV на Филиппинах», — цитирует сообщение Lenta.ru. Как отмечается, он скончался 1 февраля.

Коронавирус 2019-nCoV впервые зарегистрировали в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. В конце января этот город, а также соседние населенные пункты были закрыты из-за вспышки инфекции.

С 1 февраля Россия остановила авиасообщение с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов линий КНР в Шереметьево. Туристические поездки и выдача рабочих виз на время прекращены. В Приморском крае началась эвакуация россиян из Китая. Для этих целей открыты три автомобильных пункта пропуска через российско-китайскую границу. Президент России Владимир Путин также поручил направить в КНР самолеты Воздушно-космических сил (ВКС).

По данным на 2 февраля, общее число жертв нового китайского коронавируса превысило 300, количество зараженных увеличилось до 14 380, полностью излечились 328 человека. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.



